Na sobotę 1 lipca zaplanowano jeden z ostatnich akordów Igrzysk Europejskich 2023 . Podczas treningu przed konkursem głównym w skokach narciarskich Polacy poradzili sobie całkiem nieźle. Najlepiej wypadli Piotr Żyła i Dawid Kubacki, którzy zajęli kolejno 5. i 6. miejsca. Z kolei seria próbna "należała" już do Dawida Kubackiego , który dość pewnie ją wygrał i w dobrym nastroju przystępował do zasadniczych zawodów. I w nich poradził sobie fenomenalnie. Na koniec mógł cieszyć się ze złotego medalu .

Z sukcesu cieszył się nie tylko sam skoczek, ale i jego koledzy z reprezentacji. " Cieszmy się z tego, że mamy złoto , że Dawid pokazał, że jest najlepszy. Na tej Średniej Krokwi, to nie wiem, czemu tak słabo skakał" - śmiał się Piotr Żyła.

Nie zgodził się za to ze stwierdzeniem, że dobrze i stabilnie rozpoczął przygotowania do nowego sezonu w skokach narciarskich. "Po prostu się teraz trochę zmobilizowałem. Ostatnio nie skakałem dobrze. Nie wiem, co mi się tak uroiło w tej głowie, że się tu zmobilizuję na te zawody. Ale trochę jestem rozczarowany, bo spodziewałem się, że medal będzie lub będzie blisko" - oceniał.