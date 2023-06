Zamieszanie podczas igrzysk europejskich. Złość Polaków. "To była totalna pomyłka"

Polska wygrywała dwie ostatnie edycje drużynowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce . Tym razem jednak Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość Włoch , które były zaliczane do grona wielkich faworytów. Reprezentacja Italii wyprzedziła naszą ekipą o 24 punkty. Na trzeciej pozycji zawody ukończyli Niemcy . Do Polski stracili oni 15 pkt.

Historyczny niewypał. "To było słabe"

- Patrząc na to, jak ta rywalizacja teraz wyglądała, to możemy się liczyć ze zmianami. Decyzja może jednak zapaść dopiero na kilka miesięcy przed imprezą - przyznał nasz dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Lekkoatletyczna wtopa w igrzyskach europejskich. "To nie miało nic wspólnego z fair play"

Okazało się bowiem, że pod uwagę będą brane wyniki wszystkich zawodników: od najsłabszej po najmocniejszą dywizję. To powodowało, że lekkoatleci nie rywalizowali w równych warunkach, bo słabsze dywizje miały swoje zawody kilka dni temu. Do tego - jak choćby w skoku wzwyż - nie rywalizowano na tych samych wysokościach. W żaden zatem sposób nie można było porównywać tych wyników, a jednak okazało się, że można było zrobić korespondencyjne igrzyska. Równie dobrze każdy mógł sobie wystartować na stadionie we własnym kraju i wyniki mógł tylko wpisać do systemu. Potem można to było wszystko porównać i wyłonić medalistów. Kuriozalna sytuacja, o czym mówił w rozmowie z Interia Sport skoczek wzwyż Norbert Kobielski.