Wpadka organizatorów igrzysk europejskich. Były przeprosiny

Posiliłem się zatem papierową wersją przewodnika dla mediów na igrzyska. I puknąłem się w głowę. Pomyślałem: Chłopie, byłeś na siedmiu igrzyskach olimpijskich, a nie potrafisz doczytać, co się gdzie odbywa.

Przyznam, poczułem się trochę jak nowicjusz. W tej papierowej formie przewodnika, jak byk bowiem stało: "Rywalizacja rozpocznie się w klubie sportowym Prądniczanka" . Szybko sprawdzam, gdzie to jest, bo w przewodniku takie miejsce nie istnieje. Pędzę na tramwaj.

Były problemy, ale sytuacja została opanowana

Coś mnie jednak tknęło i już - będąc w drodze - napisałem do kolegi, który pracuje w biurze prasowym. "Wysiadaj" - dostałem SMS. I dopiero on nakierował mnie na miejsce, gdzie odbywają się eliminacje padla, za co mu bardzo dziękuję.