Wielkie zaskoczenie na igrzyskach. Nikt nie wierzył w sukces Polaka

Albert Komański to polski sprinter specjalizujący się w biegu na 100 oraz 200 metrów. Szczerzej polskiej publiczności dał się poznać w tym sezonie, gdy podczas zawodów w Bydgoszczy ustanowił świetny rekord życiowy (20.49), który jest najlepszym tegorocznym wynikiem w Polsce. Jego dobra dyspozycja z tego sezonu sprawiła, że został powołany do reprezentacji na Drużynowe Mistrzostwa Europy 2023 w Chorzowie.

Zaskakujący medal Polaka. Mało kto w to wierzył

Polski sprinter przystępował do biegu z ex aequo czwartym czasem. Faworytem do zwycięstwa był Filippo Tortu z Włoch oraz Ryan Zeze z Francji. Polak startował z niewygodnego dziewiątego toru. Miał najlepszą reakcję startową, jednak już na wirażu dał się dojść rywalom. Wychodząc na prostą spadł na czwarte miejsce, jednak ostatnie pięćdziesiąt metrów to popis Komańskiego, który wyprzedził dwóch rywali i z czasem 20.50 wywalczył srebrny medal. Złoto dla Francuza Ryana Zeze (20.29). Brąz wywalczył Jan Volko ze Słowacji (20.53). To pierwszy medal Polaków dzisiejszego dnia w rywalizacji lekkoatletów oraz pierwszy w seniorskiej karierze międzynarodowy medal dla Komańskiego.