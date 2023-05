Wielkie gwiazdy na Igrzyskach Europejskich w Krakowie. Wiemy, kto wystąpi

Igrzyska Europejskie w Krakowie. Znamy listę gości specjalnych, którzy wystąpią na ceremonii otwarcia i zamknięcia imprezy

"Roxie" Węgiel ogromną popularność zdobyła dzięki wygranej w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku. Wystąpiła tam wówczas z utworem "Anyone I Want to Be" [POSŁUCHAJ] . Od tamtej pory 18-latka zrobiła ogromną karierę w polskiej branży muzycznej.