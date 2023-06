Wielki zwrot akcji a potem... niestety, koniec. Polki poza igrzyskami

Igrzyska europejskie 2023. Koszykówka 3x3 kobiet: Przebieg meczu Francja - Polska

Niestety zawodniczki Koziatka bardzo prędko zeszły do roli "drużyny goniącej", natomiast należy podkreślić, że z zacięciem walczyły o to, by "Les Bleues" nie uciekły im zbyt mocno z wynikiem - pomagało to z pewnością pewne niezdecydowanie Hortense Limouzin, która miała powtarzające się problemy z przyjmowaniem piłki.