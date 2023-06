Wielki pech Polaka. Poważna kontuzja tuż przed ważną imprezą

"Był »mały wypadek przy pracy«. Wysiadając z kajaka, rozciąłem dłoń i niestety nie obyło się bez wizyty na SOR. Póki co kajak i pagaj zostają w hangarze i muszę się szybko zregenerować, bo do mojego startu igrzyskach europejskich zostało zaledwie 10 dni... i mam nadzieje wystartować i dać z siebie wszystko" - napisał Kacper Sztuba na Instagramie.

Zawodnikowi założono na dłoni wiele szwów, co na pewno dobrze nie wróży. Skoro jednak sam zawodnik zapowiedział, że ma nadzieję na start w imprezie, to pewnie jest szansa na to.