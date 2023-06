Pia Skrzyszowska ma za sobą szalony sezon halowy, w którym pobiegła w czasie 7.78, co jest 0.01 wolnej od rekordu Polski. Kilka dni później podczas mityngu w Toruniu uzyskała niemal identyczny czas rezultat (7.79). Niestety, Polka podczas tego biegu nabawiła się urazu mięśnia dwugłowego, który wyeliminował ją ze startu na Halowych Mistrzostwach Europy 2023 w Stambule.

Niewątpliwie, ta kontuzja wpłynęła na przygotowania do sezonu letniego, który mistrzyni Europy rozpoczęła stosunkowo późno, bo dopiero na początku czerwca. W pierwszym swoim starcie podczas zawodów w fińskim Turku Skrzyszowska w eliminacjach uzyskała rezultat 12.84. Niestety, nie miała szansy poprawić swojego wyniku w finale, gdyż popełniła w nim falstart i została zdyskwalifikowana.

Polska płotkarka przystępowała do zawodów w Chorzowie jako mocny punkt reprezentacji Polski w walce o punkty do tabeli końcowej DME 2023. Jej najgroźniejszymi rywalkami w walce o złoto były Holenderka Nadine Visser (12.71), Laeticia Bapte z Francji (12.78), reprezentantka Finlandii Reetta Hurske (12.70) oraz brązowa medalistka Mistrzostw Europy 2022 Ditaji Kambundji (12.78) . Tegoroczny czas Polki (12.84) plasował ją przed startem dopiero na piątym miejscu.

Wielki bieg Pii Skrzyszowskiej. Wyszarpała zwycięstwo na ostatnich metrach

Do niecodziennej sytuacji doszło w biegu B, gdzie w drużynie Belgii wystawiono... kulomiotkę Jolien Maliga Boumkwo . Belgijka zastąpiła swoją koleżankę z drużyny, która w ostatniej chwili doznała kontuzji. Biegu nie wygrała. Dobiegła do mety na ostatnim miejscu z czasem 32.81, jednak zdołała skraść serca chorzowskiej publiczności, która ją głośno dopingowała.

W drugim starcie obyło się bez falstartu. Pia świetnie wyszła z bloków i od początku miała delikatną przewagę. Visser wraz z Bapte mocno naciskały na Polkę do ostatnich metrów, jednak ta zdołała jako pierwsza przekroczyć linię mety z czasem 12.77, co jest najlepszym wynikiem w sezonie oraz dało prowadzenie na europejskich listach do lat 23. Drugie miejsce dla Nadine Visser z Holandii (12.81), trzecie dla Laeticii Bapte z Francji (12.82).