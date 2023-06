Trener Słoweńców o celach na kolejny sezon. Mówi o Igrzyskach Europejskich

Plan jest taki, aby rywalizować na jak najlepszym poziomie, ale nie powiem, że igrzyska europejskie są priorytetem sezonu. Nie dostosowaliśmy do nich okresu przygotowawczego. Nadal uprawiamy sport zimowy. To zimą liczą się wyniki. (...) Igrzyska europejskie są dobrą odskocznią, aby zobaczyć, na jakim poziomie są inne drużyny w początkowym okresie przygotowań. Inni też powinni przyjechać z najlepszymi zawodnikami, a jednocześnie będzie się to działo w Polsce, gdzie kibice kochają skoki narciarskie

~ wyjaśnił.