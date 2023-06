Trener Polek zdradza nieznane kulisy przed startem. "To pierwszy raz w historii"

- Rzadko można oglądać reprezentację w naszym kraju. Wiemy, że u nas społeczeństwo jednoczy się podczas wielkich imprez sportowych, to bardzo cieszy. Czułem lekką presję, z uwagi na to, że jesteśmy gospodarzami igrzysk europejskic h - powiedział tuż po biegu szkoleniowiec.

Kajakarki oraz trener nie kryją, że najważniejszą imprezą tego sezonu są wrześniowe mistrzostwa świata w Duisburgu, podczas których odbędzie się walka o kwalifikacje olimpijskie. - Wszystko jest podporządkowane pod Duisburg, tam oczekujemy szczytu formy. W poniedziałek jedziemy do Włoch, ponieważ zostało nam już tylko dziewięć tygodni do startu głównego - zaznaczył Tomasz Kryk.

Po raz pierwszy w mojej historii nie powiedziałem nic do nich na pomoście. Położyłem łódkę i się wycofałem. Dziewczyny wierzą, że są już na tyle dojrzałe i ja moją pracę zrobiłem. Nie trzeba było ich motywować specjalnymi słowami.

Polki ze złotem. Trener zdradza kulisy

Trener pochwalił również organizatorów za przygotowanie obiektu, który na nim i jego ekipie zrobił dobre wrażenie. - Z całą odpowiedzialnością powiem, że jestem mile zaskoczony jakością toru. Organizatorzy w miejscu, które nie ma tradycji wyścigów kajakowych dokonali wielkiej sztuki. Od początku byliśmy bardzo zaskoczeni, tym, co tutaj zobaczyliśmy - skwitował.

Nie trudno znaleźć określenia dla naszych kajakarek, bowiem są to obecne mistrzynie Igrzysk Europejskich, mistrzynie Europy i świata oraz medalistki olimpijskie. Brakuje jedynie upragnionego złota IO. - Szukamy motywacji w rywalizacji. Dziewczyny walczą o udział w czwórce, ale nie ma co za daleko wybiegać. Żyjmy tu i teraz, czyli dokończmy zawody i pojedźmy do Livingo. Będziemy chcieli dostarczyć kibicom jeszcze trochę frajdy - zakończył.