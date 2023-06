Trener polskiej kadry otwarcie: "Te skoki nie były najlepsze". Zapowiada poprawę

Nie ukrywa, że Igrzyska Europejskie 2023 nie są głównym celem przygotowań do sezonu, natomiast zespół podchodzi do imprezy poważnie. "To dobra okazja do wcześniejszego sprawdzenia się na tle innych drużyn. Zawsze dobrze jest wykorzystać okazję do rywalizacji. Każde zawody jak te to dla nas trening. Oczywiście za każdym razem, jak przystępujemy do rywalizacji, chcemy osiągać sukcesy" - przekonywał.