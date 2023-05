Thomas Thurnbichler odkrył karty. Jest kadra polskich skoczków na igrzyska europejskie

Skoki narciarskie po raz pierwszy zagoszczą w programie igrzysk europejskich. To był ukłon w stronę polskich organizatorów, którzy mogli wybrać dyscypliny, jakie chcieliby widzieć w programie imprezy.

Apoloniusz Tajner, ówczesny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, od dłuższego czasu zabiegał o to, by skoki narciarskie, choć to sport zimowy, znalazły się w programie igrzysk europejskich. I właściwie rywalizacja skoczków na igelicie była jedną z pierwszych dyscyplin pewnych tego, że znajdzie swoje miejsce w tej imprezie.