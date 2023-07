"Taniec smoka" - to był jeden z hitów igrzysk europejskich

"Taniec smoka", to jeden z elementów, jakie nieustannie kojarzyć się będą z niedawno zakończonymi Igrzyskami Europejskimi Kraków-Małopolska 2023. Choć największa w historii naszego kraju multidyscyplinarna impreza miała problem ze ściągnięciem kibiców na trybuny, to jednak ci, którzy tworzyli oprawę zawodów, robili, co mogli, by fani na widowni bawili się jak najlepiej. Jednym z hitów był "Taniec smoka".