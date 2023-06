Tajner wymienił trzy nazwiska. Mistrz świata w cieniu sensacji sezonu

"Biało- Czerwoni" zazwyczaj w ostatnich dniach czerwca szlifują formę przed kolejnym sezonem Pucharu Świata i przygotowują się do LGP. Na dzień dzisiejszy forma podopiecznych Thomasa Thurnbichlera to duża niewiadoma. W tym roku polscy skoczkowie wcześniej niż zwykle staną na starcie pierwszych letnich zawodów. Na skoczni HS105 w Zakopanem powalczą o pierwsze medale Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 . Decyzją głównego szkoleniowca, nasz kraj reprezentować będą : Dawid Kubacki , Kamil Stoch , Piotr Żyła , Aleksander Zniszczoł i Kacper Juroszek .

Obecność tego pierwszego wywołała niemały entuzjazm wśród kibiców, bowiem jak wiadomo, zawodnik od kilku miesięcy przebywa w domu, gdzie zajmuje się dziećmi i żoną Martą, która w połowie marca z przyczyn kardiologicznych trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Stan kobiety z tygodnia na tydzień się poprawia, a małżeństwo powoli wraca do codzienności . Jak widać, dodatkowe obowiązki w domu nie obciążają mocno sportowca, bowiem otrzymał on od trenera szansę występu na IE. Mało tego, zdaniem byłego prezesa PZN jest jednym z kandydatów do wygrania pierwszych zawodów.