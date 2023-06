Szczere wyznanie polskiej gwiazdy. "Miałam depresję. Płacę wysoką cenę"

Po tej imprezie przez tydzień byłam nie do życia. Potem przez kolejny tydzień chorowałam, a przez następna dwa miesiące miałam depresję. Ciężko mi było w ogóle zebrać się na trening. To pokazuje, że dam radę w czasie jednej imprezy biegać częściej, ale płacę za to wysoką cenę. Trudno jest mi zebrać się przede wszystkim mentalnie po takim wysiłku. Teoretycznie powinnam się cieszyć, bo notuję sukcesy, zdobywam medale i odhaczam cele. Tyle że to wszystko przychodzi z wielkim trudem. Wytrzymam jednak jeszcze rok, bo start w Paryżu jest moim kolejnym celem. I nie chcę tam pojechać na wycieczkę, ale chcę być w dobrej formie. Tyle że mój organizm i zdrowie mentalne daje mi znać, że już muszę trochę przystopować

~ opowiadała "Kiełbasa".