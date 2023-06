Szaleństwo w Krakowie. Polka sprawiła niespodziankę. "Nastąpił przełom"

Dla Natalii Bajor awans do półfinału igrzysk europejskich to życiowy sukces, jeśli chodzi o gry singlowe. Z Francuzką z Chin do tej pory jeszcze nigdy nie wygrała. Odrobiła jednak lekcję i tym razem okazała się lepsza. Dzięki temu Bajor wystąpi we wtorkowym półfinale (27 czerwca).

Natalia Bajor szaleje. Życiowy sukces Polki w igrzyskach europejskich

- Jestem bardzo szczęśliwa, ale też niesamowicie zmęczona. Ten mecz to była pierwsza gra w turnieju. Zaczynałyśmy spotkanie o godzinie 10.00. To dla mnie nie była komfortowa sytuacja, bo musiałam wstać bardzo wcześnie, a lubię sobie pospać - śmiała się zadowolona Bajor.

Od początku turnieju gram bardzo dobrze. I cieszę się, że ten przełom nastąpił właśnie na imprezie w Polsce. Ostatnio w mistrzostwach Europy przegrałam z tą zawodniczką 1:4. Miałam wówczas ogromny problem z odbiorem jej serwisu. Odrobiłam jednak lekcję. Aż jestem zaskoczona, że w tym meczu mój odbiór działał tak dobrze. Jeszcze do mnie dociera, że jestem w strefie medalowej. To mój życiowy sukces. Zaraz jednak zadzwonię do rodziców i do dziadka, popłaczę sobie i wtedy pewnie dotrze ~ dodała.

Bajor w meczu z Jia Nan Yuan wysoko prowadziła już w czwartym secie. Rywalka zdobyła jednak siedem kolejnych punktów i doprowadziła do wyrównania. Polka wytrzymała jednak presję i wygrała tego seta na przewagi, doprowadzając do wyrównania 2:2. To był jeden z najważniejszych momentów tego spotkania.

- Przyznam, że było bardzo ciężko. Niepotrzebnie zaryzykowałam dwie piłki, chcąc je skończyć od razu. Tymczasem rywalka ma dużą jakość, jeśli chodzi o pierwszą piłkę. Cieszę się, że przy stanie 10:10 zachowałam chłodną głowę i wytrzymałam presję - mówiła 26-latka.

Pobudka w "środku nocy"

Na mecz z Francuzką Polka wstała już o godzinie 5.50.



- Dla mnie to był tak naprawdę środek nocy. Zawsze boję się, żeby nie spóźnić się na autobus. Dlatego biorę zapas. W autobusie byłam już o godzinie 7.10. Byłam zatem dość wcześnie w hali, ale miałam jeszcze czas na chwilę odpoczynku. Rozgrzewkę zaczęłam po godzinie 8.00 - relacjonowała nasza pingpongistka.

Bajor w tym sezonie miała trochę problemów. W jej życiu nastąpiło też wiele zmian. Została zawodniczką KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, a to wiązało się ze zmianą miejsca zamieszkania.



- Zmieniłam też trening. Do tego już na samym początku roku nabawiłam się kontuzji na turnieju w Omanie. Miałam dwumiesięczną przerwę. Kiedy wróciłam do treningów, to odnowiła się kontuzja. Znowu miałam miesiąc przerwy. Tak naprawdę do solidnych treningów wróciłam dopiero w maju - opowiadała Bajor.

26-latka była przed laty czołową kadetką i juniorką, ale na sukcesy seniorskie kazała długo czekać.

- Musiałam swoje przeżyć. Było wiele porażek, ale zdobyłam cenne doświadczenie, które teraz procentuje. Odkąd weszłam do strefy medalowej w zawodach Pro Tour, było łatwiej. W kategoriach młodzieżowych też wiele lat dobijałam się do medalu, ale kiedy w końcu po niego sięgnęłam, to ruszyło - zakończyła Bajor.

Natalia Bajor / Art Service / PAP

Jia Nan Yuan / Janek Skarżyński / AFP

Natalia Bajor / Janek Skarżyński / AFP