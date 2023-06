Świetny początek Polek w igrzyskach europejskich. Teraz czas na medale

"Atomówki" szalały, świetny dzień dla Polaków



To nie koniec bardzo dobrych startów Biało-Czerwonych, bo w porannych eliminacjach doskonale spisały się także dwójki w kanadyjkach na dystansie 500 metrów - Sylwia Szczerbińska i Julia Walczak oraz Aleksander Kitewski i Norman Zezula. Obie polskie osady uzyskały bezpośredni awans do finału.



- Plan był, żeby bezpośrednio z przedbiegu wejść do finału. Zrealizowaliśmy go, a nasz plan na to lato to kwalifikacje olimpijskie i mam nadzieję, że właśnie podczas mistrzostw świata będziemy w najwyższej formie. Ale oczywiście tu też chcemy pokazać się z jak najlepszej strony - mówiła Szczerbińska.



- Na pewno ta impreza ma troszkę wyższą rangę niż odbywające się co roku mistrzostwa Europy, bo jednak igrzyska europejskie odbywają się raz na cztery lata. Aura jest fajna i myślę, że to będzie dobry przedsmak mistrzostw świata - dodała Walczak.



Niewiele brakowało, a awans do finału uzyskaliby także kajakarze w czwórce. Jakub Stepun, Sławomir Witczak, Jakub Michalski i Przemysław Korsak rano nie zdołali wywalczyć bezpośredniego awansu, ale bardzo mocno popłynęli w popołudniowym półfinale. Niestety, Biało-Czerwoni zajęli czwartą lokatę, tracąc do trzecich Czechów 0,3 sekund i odpadli z rywalizacji. Z kolei w półfinale męskich dwójek na dystansie 500 metrów Witczak i Michalski zajęli szóstą lokatę i w czwartek popłyną w finale B.



Igrzyska europejskie 2023 dla reprezentantów Polski w kajakowym sprincie są jednocześnie mistrzostwami Europy. Polscy zawodnicy chcą pokazać się z jak najlepszej strony, ale wiadomo, że docelową imprezą w tym sezonie są mistrzostwa świata w niemieckim Duisburgu, które odbędą się pod koniec sierpnia. Ta impreza będzie również kwalifikacją olimpijską.



- Dla nas to jest dłuższy przystanek przed mistrzostwami świata, bo wiadomo, że szczytową formę szykujemy właśnie na tę imprezę. My akceptujemy to, na jakim jesteśmy etapie przygotowań, a na szaleństwa i pełną siłę przyjdzie czas podczas startu w Niemczech - mówi Naja.