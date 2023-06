Stoch wprost po zawodach: Trudno się spodziewać w czerwcu lepszych skoków

Wielkie emocje związane ze skokami narciarskimi na igrzyskach europejskich 2023 rozpoczęły się już we wtorek 27 czerwca - to właśnie wówczas odbyły się bowiem pierwsze zawody pań na wspomnianej imprezie, w ramach których doszło do dosyć niespodziewanego triumfu Jacqueline Seifriedsberger.