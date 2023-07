Słowo dane w sprawie igrzysk europejskich nie zostało dotrzymane. Jest problem

Przy okazji igrzysk krakowskich, szef EOC Spyros Capralos ujawnił tutaj, że Europejski Komitet Olimpijski prowadzi rozmowy z dwoma nienazwanymi jeszcze kandydatami do następnej edycji igrzysk i nalegał, aby program sportowy był "elastyczny". To ma bowiem ułatwić ich zgodę. - Jeszcze nie doszliśmy do porozumienia, więc poczekamy do zakończenia igrzysk tutaj, aby ogłosić termin podania nowego gospodarza, ale jestem pewien, że będziemy mieli bardzo dobrego organizatora - stwierdził.