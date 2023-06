Seria próbna skoczków odwołana, duże kłopoty organizatorów. Co z konkursem?

Środa 28 czerwca to drugi dzień zmagań w skokach narciarskich na igrzyskach europejskich 2023 - pierwszy jednak, jeśli mowa o rywalizacji panów. Dokładnie o godz. 16.30 rozpoczęła się seria próbna przed zawodami na skoczni normalnej, która jednak... dosyć prędko została przerwana z powodu opadów deszczu. Organizatorzy walczyli jeszcze potem, by mimo wszystko doprowadzić sprawę do końca, ale... złe warunki atmosferyczne były nie do pokonania. Wszelkie próby przerwano, natomiast pozostało pytanie, co dalej z konkursem...