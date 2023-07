Sensacyjny medal Polki. Bez butów na podium. Nie wierzyła w siebie

Klaudia Zwolińska to wielka nadzieja polskiego sportu. Przez lata zdobywała medale w kategoriach juniorskich i młodzieżowych w K-1 w slalomie kajakowym. W ostatnich igrzyskach olimpijskich w Tokio była piąta. Do medalu zabrakło niewiele. Bardzo to przeżywała.

Mimo tego, że zmaga się z chorobą, bo ma problemy z tarczycą, które w pewnym momencie bardzo przeszkadzały jej w karierze, podkręciła jeszcze tempo.

Klaudia Zwolińska: Skąd wezmę pieniądze, gdy skończę trenować? Skończę pod mostem? / Polsat Sport / Polsat Sport

Klaudia Zwolińska tam mocno nie wierzyła w siebie, że przyszła bez butów i dresu

Postanowiła, że spróbuje swoich sił także w konkurencji C-1 i w kajakcrossie. W tej pierwszej została właśnie sensacyjną srebrną medalistką igrzysk europejskich i mistrzostw Europy.

- Jestem w takim szoku, że nawet nie wiem, co mówię - śmiała się Zwolińska, której największym zmartwieniem był brak dresu i butów na ceremonię dekoracji.

Z pomocą ruszył Grzegorz Hedwig, nasz kajakarz specjalizujący się w C-1, który jest partnerem Zwolińskiej. Przyniósł jednak tylko dres, a zapomniał o butach. Sytuację uratowała jedna z wolontariuszek. I to nic, że buty były trochę dziurawe, ważne, że Zwolińska stanęła na podium w pełnym rynsztunku.

Polka w finale przegrała z Niemką Eleną Lilik. I to o zaledwie 0,62 sek.

- Jak tylko wyczyszczę przejazdy, to będzie naprawdę dobrze - mówiła Zwolińska po srebrze w K-1. Polka rzeczywiście ma parę w rękach. Pływa bardzo szybko. W C-1 popłynęła do tego bez karnych punktów i to pozwoliło jej stanąć na podium w konkurencji, którą tak naprawdę uprawia od niedawna.

To w dużej mierze zasługa trenera Rafała Polaczyka. Do sukcesu cegiełkę dołożył trener kadry Jakub Chojnowski, a także Francuz Jean-Yves Cheutin, który przed laty do dużych sukcesów doprowadził zawodników Francji i Rosji. Ten ostatni odpowiada za przygotowanie motoryczne.

To, że Zwolińska ma wielki talent, było wiadomo od lat. Teraz pokazała, że jej najmocniejszą bronią jest głowa. Polka wykazała się wielką odpornością psychiczną. Widać też, że medal w K-1, na który czekała w gronie seniorów kilka lat, pozwolił jej złapać głęboki oddech.

Od dłuższego czasu startuję w wielu konkurencjach i wiem, jak przygotowywać się do startów. Nie ukrywam, że celem w "kanadyjce" był dla mnie finał. Chciałam jednak w nim popłynąć jak najlepiej i to się udało. Jestem strasznie szczęśliwa. Chyba ten pierwszy indywidualny medal mnie odblokował, bo ciągle mi czegoś brakowało i lądowałam zaraz za podium ~ cieszyła się 24-latka, która niestety nie ma wsparcia żadnego sponsora.

- Myślałam, że to jeszcze nie jest mój czas w C-1. Dlatego nawet nie zabrałam dresu i butów z pokoju. Tymczasem okazało się, że już jestem na światowym poziomie w tej konkurencji. Teraz będę bardziej wierzyć w siebie w tej konkurencji - dodała z uśmiechem.

Klaudia Zwolińska ze srebrnym medalem w C-1 / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL

Wolontariuszka uratowała Klaudie Zwolińską, pożyczając jej buty na ceremonię dekoracji / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL

Klaudia Zwolińska / Marek Lasyk / Reporter