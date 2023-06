Rzuciła pracę, by wywalczyć medal. Polski dzień w ringu

Finał z udziałem Martyny Krzemińskiej, w którym pokonała Belgijkę Axanę Depyperę 30:27, był jednym z ciekawszych widowisk całego turnieju.

Nasza zawodniczka, która ma na koncie tytuł zawodowej mistrzyni świata, dyktowała warunki i zasłużenie wygrała z utytułowaną rywalką.

Złota Martyna

- Mam już kilka tytułów na swoim koncie, ale cały czas chcę robić postępy. Stoczyłam jedną z ciekawszych walk turnieju, a ten finał był chyba najlepszy spośród wszystkich walk tego turnieju. Belgijka walczyła naprawdę na wysokim poziomie - powiedziała Martyna Kierczyńska, która pochodzi z Głogowa.

21-latka do muaythai, czyli inaczej boksu tajskiego, trafiła kickboxingu. Na pierwszy trening w sportach walki trafiła dzięki wujkowi.

Były piłkarz Chemika Bydgoszcz medalistą w muaythai

Z zapasów przez piłkę nożną aż do muaythai. Taką drogę przeszedł Oskar Siegert, który w Myślenicach wywalczył dla Polski srebrny medal w kategorii do 67 kilogramów. W finale uległ on faworyzowanemu Ukraińcowi Igorowi Liubczence 28:29.



- Sześć lat temu, kiedy pierwszy raz walczyłem przeciwko temu zawodnikowi, to przegrałem przed czasem. Jedyny raz w karierze. Znamy się dobrze, a różnica w poziomie znacznie się zmniejsza. W finale igrzysk europejskich stoczyłem z nim wyrównaną walkę. Postaram się, by w kolejnej to moja ręka poszybowała do góry - mówił był piłkarz Chemika Bydgoszcz, który muaythai zajmuje się od dziesięciu lat.

27-letni Siegert to także utytułowany polski zawodnik. Na koncie ma medale mistrzostw świata i Europy, a także w World Games.



Rzuciła pracę, by wywalczyć medal igrzysk europejskich

Po srebro sięgnęła także Roksana Dargiel. Ona przegrała finał w kategorii do 51 kg z Turczynką Gulistan Turan 27:30. Dla niej to była jednak dopiero czwarta walka w muaythai. Do sportu wrócił zza biurka po czteroletniej przerwie.

Jestem z siebie niesamowicie dumna, bo pierwszą walkę w muaythai stoczyłam w marcu tego roku, a w półfinale igrzysk europejskich pokonałam mistrzynię świata. W finale zostawiłam w ringu całe swoje serce, ale to było za mało. Dla mnie to znakomita nauka ~ powiedziała 24-latka.

Dargiel wiele lat temu zaczynała przygodę ze sportem od piłki nożnej i koszykówki, a potem trafiła do kickboxingu. Trafiła do trenera Piotra Lubeckiego do klubu UKS Relaks w Skarżysku-Kamiennej. W tej dyscyplinie sportu sięgała po tytuły mistrzyni świata i Europy w K-1.



- Przez ostatnie cztery lata miałam jednak przerwę od sportu. Pracowałam w nieruchomościach. Jak tylko otrzymałam telefon, że mam szansę na to, by zawalczyć w igrzyskach europejskich, to rzuciłam pracę. Rozpoczęłam treningi z myślą walki o złocie. Teraz jestem pewna, że zostanę w sporcie - mówiła Dargiel.

Najpierw wai khru, a potem walka

W muaythai obowiązuję pewne rytuały. Zawodnikom, kiedy wchodzą do ringu towarzyszy tajska muzyka. W tym czasie dokonują oni przemarszu po obwodzie ringu, przypominające medytację.

- Taniec wai khru przed walką, a także muzyka w jej trakcie, to wszystko jest związane z głęboko zakorzenioną tradycją. To forma oddania szacunku trenerowi, publiczności i przeciwnikowi. I to nas odróżnia od innych sportów walki - tłumaczył Siegert.



- To przepiękny sport, który uczy wytrwałości i cierpliwości. Mimo że otrzymujemy masę ciosów, to ciągle musimy przeć naprzód. Jeżeli chodzi o ten taniec przed walką, to każdy może ułożyć sobie własną choreografię. To jest zatem nie tylko walka, ale też oddawanie sobie nawzajem szacunku - dodała Dargiel.

On, jak pozostali nasi specjaliści od boksu tajskiego, rywalizuje także w gronie zawodowców. Tam nokauty zdarzają się znacznie częściej niż w bardziej sportowej odmianie tego krwawego sportu. Na zawodowym ringu walczą jednak bez kasków, a także bez ochraniaczy.

Tajlandia - tam narodziło się muayitahi

Początki muaythai, czyli boksu tajskiego, sięgają oczywiście Azji. Kilka krajów rości sobie prawo do tego, by nazywać się kolebką tego sportu, ale nie ulega wątpliwości, że największy wkład w rozwój muaythai miała Tajlandia. To tam zyskał miano sportu narodowego i stał się najpopularniejszy.

Przez wieki w tej dyscyplinie dokonała się prawdziwa rewolucja. Obecnie muaythai jest toczonym w ringu sportem walki, rozgrywanym wyłącznie w stójce. To oznacza, że zawodnik leżący na deskach nie może zostać zaatakowany.

Formułą walki jest wyłącznie full-contact, gdzie ciosy zadaje się z pełną siłą. Stąd duża urazowość, ale i efektowność tego sportu.

Muaythai w Polsce jest popularne od lat 90. XX wieku. Coraz więcej ośrodków i klubów decyduje się uczyć tej techniki walki.

Z Myślenic - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Oskar Siegert / Art Service / PAP

Martyna Kierczyńska (niebieski strój) / Art Service / PAP

Oskar Siegert (niebieski strój) / Art Service / PAP