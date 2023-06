PZN nie chciał współpracować z Apoloniuszem Tajnerem. Nowe zajęcie byłego szefa związku

PZN nie chciał skorzystać z doświadczenia Apoloniusza Tajnera

- To prawda, ale przypominam, że mamy środek tygodnia i są to skocznie igelitowe. To wszystko zbiegło się z tym, że jednak o tej porze jest trochę mniej ludzi w Zakopanem niż zazwyczaj. Na tego rodzaju imprezy nie jedzie się specjalnie, tylko niejako przy okazji. O udział skoków w igrzyskach europejskich zawalczył Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Mnie by to głowy nie przyszło, bo przecież to typowo letnia impreza. Szybko stworzył koalicję z Janezem Kocijancicem, który był wówczas szefem Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich, i on od razu - jako wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) podłapał temat. Nikt potem nie protestował, a organizator ma prawo do dobrania sobie do programu igrzysk europejskich kilku dyscyplin.