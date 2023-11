Przełom w sprawie igrzysk. Zimowe zmagania w... subtropikalnym klimacie

Ostatecznie Międzynarodowy Komitet Olimpijski przekazał, że jedyną aktywną kandydaturą na 2030 rok pozostaje ta francuska . Wydaje się zatem, że formalne przyznanie prawa organizacji jest jedynie formalnością. Pozostały oficjalne rozmowy na ten temat, a decyzja zapewne zostanie ogłoszona światu w lipcu, w trakcie sesji MKOl w Paryżu. Wygląda na to, że będą to mocno nietypowe, zimowe igrzyska. Wszystko z uwagi na dwa czynniki.

To nie będą typowe igrzyska

Decyzją władz MKOl rozgoryczony jest szwedzki Sztokholm, który aktywnie zabiegał o organizację w 2030 roku i do samego końca liczył na to, że to właśnie tam impreza trafi. Obecnie szanse na to spadły praktycznie do zera.