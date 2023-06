Powrót po kontuzji i niesamowita forma naszej mistrzyni. Nie pamiętała, co robiła za metą

Pia Skrzyszowska: nawet tego nie pamiętam

Pia Skrzyszowska: - Myślę, że te 16 punktów na koncie dla drużyny i najlepszy wynik w sezonie. Nie cieszę się jednak z tego, że w moim trzecim biegu był trzeci falstart. Coś takiego trochę dekoncentruje. Znowu musiałam się uspokoić na starcie. Było zatem lekkie spięcie. Pierwsza część dystansu była jednak przyzwoita. W drugiej goniłam rywalki i to mi się udało. Za metą pytałam jednak rywalki, kto wygrał? Nie rzuciłam się na mecie, bo to zostawiam na mistrzostwa świata, żeby teraz się nie naciągnąć.

- Ojej. Naprawdę tańczyłam? Nawet tego nie pamiętam. Nie było to nic wyćwiczonego. Cieszyłam się z tego, że choć miałam dopiero piąty wynik w stawce, to jednak na mecie byłam najszybsza.

- Tak. Miałam jednak skrócone przygotowania do tego sezonu. Od półtora miesiąca biegam na maksymalnych prędkościach. Jak na tak krótkie przygotowania, to moja forma jest naprawdę super. Jestem coraz szybsza i to nie łączy się teraz z techniką. Teraz czas na to, żeby to połączyć, bo tak w sumie jest w każdym sezonie. W tej chwili na pewno stać mnie na bieganie w granicach 12,60 sek.