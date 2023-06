Polska z kolejnym medalem igrzysk europejskich. "Sreberka" uratowały dzień

Co najmniej brązowe medale na ringu bokserskim w Nowym Targu zapewnili sobie Mateusz Bereźnicki (92 kg) i Elżbieta Wójcik (75 kg), którzy wygrali walki ćwierćfinałowe. Pozostali "Biało-Czerwoni" odpadli. W piątek Bereźnicki i Wójcik będą walczyć nie tylko o awans do finału, ale także o kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Paryżu.