Polska traci pierwszą pozycję. Biało-czerwoni muszą gonić czołówkę

Falstart organizatorów

Femke Bol za mocna dla Natalii Kaczmarek. Rekordowy czas Holenderki

Starciem, które mocno emocjonowało zgromadzonych kibiców, była rywalizacja Natalii Kaczmarek z Femke Bol. Holenderka ma za sobą świetny sezon pod dachem, podczas którego ustanowiła halowy rekord świata na 400 metrów. Na otwartym stadionie startowała tylko raz (50.11), co sprawiło, że do końca nie było wiadome, jaką formę przygotowała na mistrzostwa. Polka również może pochwalić się kilkoma dobrymi wynikami osiągniętymi w tym sezonie. Dwukrotnie zbliżyła się do bariery 50 sekund (50.02 oraz 50:10). To wszystko sprawiło, że polsko-holenderska rywalizacja zapowiadała się ekscytująco.