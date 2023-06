Drużynowe mistrzostwa Europy po raz pierwszy były rozgrywane w ramach igrzysk europejskich. Ta zmiana spowodowała sporo zamieszania nie tylko wśród kibiców, ale również samych zawodników, którzy początkowo nie wiedzieli, że oprócz punktów do klasyfikacji generalnej DME 2023, walczą również o indywidualne medale w ramach Igrzysk Europejskich 2023.

Tegoroczne mistrzostwa zostały podzielone na trzy dywizje. II i III rywalizowała w dniach 20-22 czerwca. Dywizja I, która zastąpiła Superligę, wystartowała 23 czerwca i zakończyła się w niedzielę dwa dni później. Zawodnicy oprócz walki o punkty w poszczególnych dywizjach do klasyfikacji generalnej DME 2023, walczyli również o medale Igrzysk Europejskich 2023, gdyż krążki były rozdawane na podstawie wyników wszystkich zawodników bez podziału na dywizję. Stąd sytuacja, że Daniel Stahl, który wygrał konkurs rzutu dyskiem w Dywizji I. W klasyfikacji IE w tej konkurencji zajął drugie miejsce, gdyż został wyprzedzony przez Kristjana Ceha z Dywizji II.

Ewa Swoboda gwiazdą Drużynowych Mistrzostw Europy

Pierwszy dzień startów to dwa medale "Biało-Czerwonych". Złoto w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Srebrny krążek przypadł Natalii Kaczmarek, która musiała uznać wyższość Femke Bol w rywalizacji na 400 metrów. Tuż za podium uplasował się Piotr Lisek, który w zakończył konkurs na wysokości 5.80 m. Zwyciężył Menoo Vloon z Holandii. Czwarte miejsce w biegu na 100 metrów zajął Dominik Kopeć, który uzyskał czas 10.21. Najlepszy w Chorzowie okazał się Włoch Samuele Ceccarelli (10.13).

Sobota przywitała lekkoatletów pochmurną pogodą. Termometry w Chorzowie wskazywały jedynie 18 stopni, jednak nie przeszkodziło to w uzyskiwaniu bardzo dobrych rezultatów. Polacy rozpoczęli z wysokiego "c" za sprawą Wojciecha Nowickiego. 34-latek zdominował konkurs i rzutem na odległość 79.61 m zapewnił sobie złoty medal. Kilka minut później w jego ślady poszła Pia Skrzyszowska, która okazała się bezkonkurencyjna w biegu na 100 metrów przez płotki. Mistrzyni Europy z 2022 roku uzyskała czas 12.77, co jest jej najlepszym, tegorocznym rezultatem. Na zakończenie 2. dnia rywalizacji żeńska sztafeta 4x400 metrów w składzie: Marika Popowicz-Drapała, Monika Romaszko, Magdalena Stefanowicz oraz Ewa Swoboda wywalczyła srebrny medal. Zwyciężyła reprezentacja Holandii.