Polska lekkoatletka powróciła po latach przerwy. Miała łzy w oczach

Nie ukrywam, że powrót po przerwie macierzyńskiej do łatwych nie należy. Da się to jednak wszystko pogodzić. Ważna jest w tym wypadku organizacja. Nieraz Mikołaj chodzi ze mną na treningi. Razem z mężem przed moim startem w Chorzowie zrobili plakat z napisem "Moja mama najlepsza na świecie". Aż łezka mi poleciała ze wzruszenia, bo dla mnie to pierwsza impreza, kiedy syn mógł mnie zobaczyć w telewizji

~ mówiła nasza oszczepniczka.