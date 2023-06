Polska dominatorka poskromiona przez... Polkę. Były jak bokserzy

Rywalizacja we wspinaczce sportowej na czas kobiet w Tarnowie , to były dziwne zawody. Wystąpiło tylko dziewięć zawodniczek. Po eliminacjach odpadła jedna.

Nie było siary. Polki wytrzymały presję

- I pod tym względem to były bardzo trudne zawody. System kwalifikacyjny do tych zawodów był jednak, jaki był. Część reprezentacji wystawiła drugie składy, bo to nie były zawody w randze mistrzostw Europy czy kwalifikacji olimpijskich. Przede wszystkim nie można było przegrać tych zawodów, co już na samym początku było bardzo obciążające dla naszych zawodniczek. Kolokwialnie mówiąc, byłaby siara - tłumaczył Tomasz Mazur, trener polskiej kadry we wspinaczce, który na co dzień prowadzi też m.in. Natalię Kałucką.