Polka traci kilogramy i się rozpędza. Nigdy tak szybko nie biegała, a to nie koniec

Stefanowicz we wspomnianym 2018 roku uzyskała rekord życiowy, który wynosił 11,47 sek. Na pobicie go potrzebowała aż cztery lata. Dokonała tego w ubiegłym roku, który był dla niej przełomowy . W 2022 roku rekord życiowy doprowadziła do wyniku 11,35 sek. Polka pobiegła nawet 11,21, ale w mistrzostwach Polski w Suwałkach wiał akurat zbyt mocny wiatr (+2,4 m/s). Razem z koleżankami została też wicemistrzynią Europy w sztafecie 4x100 m, ale biegała wówczas tylko w eliminacjach.

Magdalena Stefanowicz traci kilogramy i biega coraz szybciej

W tym sezonie już trzykrotnie biła rekordy życiowe. Dwukrotnie poprawiała swój najlepszy wynik w czasie Memoriału Janusza Kusocińskiego. Najpierw uzyskała 11,26 sek. i to pod wiatr, by za moment przebiec ten dystans w czasie 11,25 sek. Kolejną setną część sekundy urwała w Łodzi, uzyskując 11,24 sek. Stefanowicz zaczęła regularnie biegać w granicach 11,25 - 11,30 sek. I chyba można przypuszczać, że to nie jest wszystko, na co stać sprinterkę trenera Krzysztofa Kotuły.