Klaudia Breś potwierdziła, że jest w tej chwili jedną z najlepszych specjalistek od pistoletu pneumatycznego w Europie. Do złota mistrzostw Starego Kontynentu w 2019, teraz dołożyła złoto igrzysk europejskich Kraków-Małopolska 2023. I to w dniu swoich 29. urodzin. Jak się okazało, po ten tytuł sięgnęła, używając nowej broni i do tego bardzo wyjątkowej.