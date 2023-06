Polacy blisko medalu igrzysk! "Biało-Czerwoni" wzięli rewanż za MŚ

Polscy koszykarze 3x3 przegrali na inaugurację swoich występów na igrzyskach europejskich z Niemcami w stylu, który - jak można rzec - okazał się mocno irytujący dla fanów. "Biało-Czerwoni" w pewnej chwili wygrywali z oponentami 18-13, po czym jednak to nasi zachodni sąsiedzi przejęli inicjatywę i choć nasi kadrowicze byli później o jedno "oczko" od triumfu, to potyczka zakończyła się rezultatem 21-20 na korzyść rywali .

Później - jak można stwierdzić - nastąpiła swoista powtórka z rozrywki. Nasi gracze po wywalczeniu awansu do ćwierćfinału w tej fazie zmierzyli się z Izraelem, który pokonał zawodników Renkiela na niedawnych MŚ w Wiedniu. "Biało-Czerwoni" liczyli więc na to, że tym razem rozstrzygnięcie będzie zupełnie inne...

Igrzyska europejskie 2023. Koszykówka 3x3: Przebieg meczu Polska - Izrael

Potyczka rozpoczęła się od trafienia za jeden punkt Adriana Boguckiego , który wykorzystał swoją przewagę wzrostu nad Benem Altitem. Na ripostę nie trzeba było długo czekać - wkrótce do wyrównania doprowadził Joaquin Szuchman, natomiast dla ekipy gości sprawy zaczęły się prędko komplikować.

W pewnej chwili, po trafieniu Szymona Rducha za dwa, było już 5-1 dla " Biało-Czerwonych " - to Izraelczycy musieli więc nadrabiać całą różnicę, a tymczasem nasi kadrowicze przejawiali naprawdę sporą determinację, zarówno w obronie, jak i przy kolejnych próbach ataków.

Zespołowi przyjezdnemu przy tym niezbyt wychodziły rzuty z dystansu - w toku gry niezłe szansy na zaliczenie "dwójek" marnowali Altit, Assayag czy Szuchman, a każdy ich błąd oznaczała nową szansę dla Polaków. Na pięć minut przed końcową syreną było już 9-4 dla Zamojskiego i spółki - i były to więcej niż obiecujące okoliczności.

Taktyka naszych reprezentantów okazywała się naprawdę skuteczna - zwłaszcza jeśli spojrzeć na wykorzystanie warunków fizycznych bardzo wysokiego - nawet jak na koszykarza - Adriana Boguckiego, który był niezwykle trudny do zatrzymania pod samym koszem.

Niestety w pewnej chwili Assayag - kolokwialnie rzecz ujmując "naprawił celownik" i zdołał tworzyć zagrożenie z półdystansu. Jeśli dodać do tego widowiskowe zakończenie ofensywy Polaków przez blok Altita to... na dwie minuty przed syreną sytuacja wyglądała tak, że Izrael zdołał zbliżyć się do gospodarzy - było 14-11.