Piotr Lisek znów skakał wysoko, ale to mu nie wystarczyło

Piotr Lisek wysokie skakanie rozpoczął już w sezonie halowym, kiedy to podczas Halowych Mistrzostw Europy w Stambule próbą na 5.80 zagwarantował sobie srebrny medal. Dobrą formę podtrzymał na sezon letni. Już w drugim swoim starcie zapewnił sobie bilet na MŚ do Budapesztu, skacząc 5.81. Dwa tygodnie później podczas 69. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego dołożył kolejny centymetr i z wynikiem 5.82 wygrał całe zawody. Łącznie czterokrotnie w tym sezonie pokonywał poprzeczkę zawieszoną na wysokości co najmniej 5.80.