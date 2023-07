"Ogromne zdumienie" po słowach Owsiaka. PKOl reaguje. W tle wielkie nagrody

Żywimy głęboką nadzieję, że Pana słowa wynikają po prostu z nierozumienia specyfiki sportu, nie zaś z chęci „wylania hejtu” na naszych sportowców. Sugerujemy jednak, żeby porozmawiał Pan z naszymi zawodnikami, ile wysiłku potrzeba, by taki medal wywalczyć, ile wylanego potu i wyrzeczeń kosztuje każdy sukces sportowy. Może nawet spróbowałby Pan osobiście swoich sił w którymkolwiek sporcie, by już nigdy więcej nie okazywać braku szacunku dla pracy tych ludzi. Szanowny Panie Jerzy! Na koniec możemy Panu obiecać, że każdy z medalistów kolejnych igrzysk olimpijskich – a te najbliższe już za nieco ponad rok – za swój wysiłek zostanie nagrodzony. Czy będą to samochody i zegarki? Tego jeszcze nie wiemy. Na pewno jednak będą to nagrody na miarę wysiłku wkładanego w osiągnięcie sukcesu naszych wspaniałych sportowców

