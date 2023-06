Igrzyska europejskie. Jacqueline Seifriedsberger wygrywa konkurs na Średniej Krokwi

Austriak pracuje z "Biało-Czerwonymi" mniej więcej od miesiąca, więc ciężko wymagać jeszcze oszałamiających efektów. W trakcie wtorkowego konkursu wyniki naszych zawodniczek były zbliżone do tego, co mogliśmy oglądać w sezonie zimowym. Do finałowej serii awansowały trzy nasze reprezentantki - Pola Bełtowska, Anna Twardosz i Nicole Konderla. Szczególnie wynik tej ostatniej, uznawanej za potencjalną liderkę kadry, można uznać za pewne rozczarowanie, bo ostatecznie zakończyła rywalizację na 29. miejscu. Po pierwszej serii Bełtowska wyprzedzała Twardosz, chociaż skoczyła od niej metr bliżej (odpowiednio 75 i 76 metrów). W drugiej serii Twardosz poleciała już jednak dużo dalej (84 metry w porównaniu do 71 Bełtowskiej) i ostatecznie zakończyła rywalizację najwyżej z Polek, na 25. miejscu. Po pierwszej serii odpadły z kolei Wiktoria Przybyła i Paulina Cieślar.