Na starcie eliminacji we wspinaczce sportowej na czas stanęło tylko dziewięć zawodniczek. Tylko jedna nie zdołała więc wywalczyć awansu do finału. Nie dotyczyło to rzecz jasna naszych wielkich faworytek. Aleksandra Mirosław oraz Natalia Kałucka pokazały bowiem, dlaczego od początku były uznawane za wielkie faworytki .