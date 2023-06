To dobra okazja do wcześniejszego sprawdzenia się na tle innych drużyn. Zawsze dobrze jest wykorzystać okazję do rywalizacji. Każde zawody jak te to dla nas trening

Jego zdaniem w treningowych skokach Polaków jest nieco do poprawy. "Te skoki nie były najlepsze. Mieliśmy przerwę od konkursów. Potrzebujemy trochę czasu, by się wdrożyć" - powiedział.

Wątpliwości, co do tego, jak w tym momencie wygląda sportowa rzeczywistość, nie zostawił Kamil Stoch , który w sesji treningowej oddał skok na 90 metrów , co dało mu 27. lokatę. Z Polaków słabiej wypadł tylko Kacper Juroszek (32. miejsce).

Igrzyska Europejskie. Kamil Stoch nie zostawia złudzeń co do formy: "Nie zawsze się da"

Kamil Stoch dość gorzko podsumował oddaną na Średniej Krokwi próbę oraz własną dyspozycję. Wyjaśnił też swoje podejście do rywalizacji na igrzyskach europejskich. "Traktuję to bardziej jako wyzwanie. Czerwiec to dla mnie czas na przygotowanie [do sezonu]. Czasami załapię szybciej, a teraz jestem na taki etapie, że trwa to dłużej. Ta dyspozycja jest taka sobie" - mówił w strefie mieszanej dla mediów.