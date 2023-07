​Nerwowe chwile i protesty. Sędziowie bezwzględni dla Polaka

Dariusz Popiela się wściekał, Polacy protestowali

Popiela wściekał się, bo twierdził, że na "20" było czysto. Nasz zawodnik długo przeżywał to, co się stało.

W slalomie jedno trącenie można wkalkulować w przejazd, ale dwóch już nie. Byłem pewny, że na bramce numer 17. przeszedłem czysto. Gdybym o tym wiedział, że popełniłem błąd, to może inaczej popłynąłbym sekwencję trzech bramek w końcówce przejazdu. Byłoby bezpieczniej, bo miałem zapas czasowy. Niestety było trącenie i finał odpłynął. To bardzo boli. Ponoszę jednak za to odpowiedzialność

- Na mecie zobaczyłem, że mam dwa punkty karne, ale myślałem, że to wystarczy do awansu do finału. Kiedy sędziowie dołożyli kolejne punkty, to spowodowało, że spadłem o kilka lokat i znalazłem się poza finałem. Wielka szkoda, bo to jest mój tor. Ostrzyłem sobie zęby na start w tych mistrzostwach Europy - dodał.