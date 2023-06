Nasz mistrz wywalczył złoto. "Nawet nie wiem, czy dostanę medal"

Wojciech Nowicki do tytułu mistrza olimpijskiego i mistrza Europy dorzucił złoty medal igrzysk europejskich Kraków-Małopolska 2023 w rzucie młotem. - Medal to tylko pamiątka. Nawet nie wiem, czy go dostanę. Może wyślą go pocztą - śmiał się 34-latek, podkreślając, że dla niego najważniejsza była wygrana i 16 punktów zdobytych dla Polski w drużynowych mistrzostwach Europy w lekkoatletyce, jakie odbywają się w ramach IE.