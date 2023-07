Miss igrzysk europejskich wskoczyła na stół. "Czuję się jak królowa"

Bernardette Szocs z Rumunii przykuwała uwagę kibiców na igrzyskach europejskich Kraków - Małopolska 2023 zarówno niepospolitą urodą, ale i doskonałą grą. Najpierw w turnieju miksta zdobyła brązowy medal, ale to był dopiero początek. W turnieju indywidualnym była najlepsza i zasłużenie zdobyła złoto, by po decydującym meczu odtańczyć dziki taniec radości po wskoczeniu na stół do tenisa stołowego.