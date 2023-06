Igrzyska europejskie. Oskar Siegert i Roksana Dragiel ze srebrnymi medalami

Terminarz zawodów ułożył się tak, że we wtorek troje Polaków walczyło po sobie, a celem były oczywiście złote medale. Jako pierwszy w ringu pojawił się Siegert, który w finale turnieju do 67 kilogramów zmierzył się z Ukraińcem, Igorem Liubczenko. Polak aktywnie zaczął pierwszą rundę, starał się naciskać na rywala, ten jednak był w stanie skutecznie odpowiedzieć i ostatecznie to Liubczenko w oczach sędziów zasłużył na wygranie rundy. W drugiej Ukrainiec atakował już zdecydowanie mocniej i Siebert odczuł kilka jego mocnych ciosów. Drugie starcie też wpadło zatem na konto rywala, który przed ostatnim był już w bardzo komfortowej sytuacji, prowadząc dwoma punktami. Polak zdawał sobie sprawę, że wygrać może już w zasadzie tylko posyłając rywala na deski, ten jednak wykorzystał swoje doświadczenie i spokojnie doprowadził pojedynek do końca, zdobywając tytuł.