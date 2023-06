Medalowe żniwa Polaków. Nasz mistrz nawiązał do pięknej rodzinnej tradycji

Polscy szermierze pokazują, że znakomicie przygotowali się do igrzysk europejskich Kraków-Małopolska 2023, które początkowo miały też być mistrzostwami Europy. Ze względu jednak na to, że do naszego kraju nie wpuszczono Białorusinów i Rosjan, mistrzostwa kontynentu zorganizowano naprędce w Płowdiw. Po dwóch dniach zmagań w krakowskiej Tauron Arenie Biało-Czerwoni przewodzą tabeli medalowej.