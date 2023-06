Koszmar polskiej medalistki olimpijskiej. Została ofiarą głupiego przepisu

W pewnym momencie, na trzecim strzelaniu, zobaczyłam jednak ścianę przed sobą. Byłam tak zmęczona, że nie potrafiłam dojechać pistoletem. Do tego przytrafił się jeszcze błąd. Odłożyłam pistolet i niechcący go za sobą pociągnęłam. On spadł pod stolik. Nie dość, że dla mnie było to utrudnienie, to do tego dostałam 10 sekund karnych. To jest cholernie dużo. I stało się coś, co wydawało się być niemożliwe

~ tłumaczyła medalistka olimpijska z Rio de Janeiro.