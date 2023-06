Kolejny złoty medal Polek na igrzyskach! Niesamowity wyczyn

Karolina Naja i Anna Puławska z kolejnym złotem na igrzyskach europejskich. Doskonały występ Polek

Na dalszych lokatach znalazły się Niemki, Szwedki, Belgijki, Francuzki, Serbki i Słowenki. Jeszcze w piątek Polska ma szanse na medale w co najmniej trzech konkurencjach: w rywalizacjach pojedynczych kanadyjkarzy (kobiet i mężczyzn) na 200 m oraz we współzawodnictwie pojedynczym kajakarek na tym samym dystansie.

Igrzyska Europejskie 2023. Impreza potrwa do początku lipca

Igrzyska europejskie 2023 w Krakowie potrwają do 2 lipca, kiedy to odbędzie się uroczysta ceremonia ich zamknięcia. Co ważne zmagania w kajakarstwie również będą trwać do tej właśnie daty - choć nie będzie tu już mowy o sprintach, a o slalomach.