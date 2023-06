Klątwa Dominika Kopcia trwa. Dosięgła Polaka na ostatnich metrach

Dominik Kopeć od lat pozostaje czołowym, polskim sprinterem, jednak dopiero ten sezon pokazał, na co tak naprawdę stać Polaka. Podczas Halowych Mistrzostw Europy w Istambule polski zawodnik otarł się o brązowy medal podczas rywalizacji na 60 metrów. Ostatecznie przegrał go o tysięczne sekundy.

Sezon letni rozpoczął niemrawo, bo od wyniku 10.62. Następny bieg już był znacznie lepszy i w nim zbliżył się do swojej życiówki, wykręcając 10.24. Tydzień później uzyskał 10.21, co było o jedną setną sekundy gorszym wynikiem od rekordu życiowego. Jednak apogeum formy przyszło podczas mityngu w niemieckim Dessau. Polak eliminacje ukończył z czasem 10.06, co było jego nową życiówka. Takowa nie ostała się długo. Już w finale Dominik Kopeć poprawił ją na 10.05, co jest drugim wynikiem w polskiej historii.