Igrzyska europejskie. Adrian Duszak i Marek Pokwap wywalczyli brązowe medale w teqballu

Sobota zaczęła się od bowiem od sporego deszczu w Krakowie, przez co mecze odbywające się na Rynku Głównym nie mogły rozpocząć się o planowanej porze. Kiedy wreszcie Pokwap i Duszak mogli wyjść do meczu ćwierćfinałowego, to przydarzyła się kolejna pechowa sytuacja, bo na specjalnie przygotowanej teqballowej arenie nastąpiła... awaria oświetlenia . Z pomocą przyszli jednak strażacy i mecz udało się dokończyć, a Polacy awansowali do półfinału. Tam ich rywalami był węgierski duet Csabą Banyik i Balazs Katz, meczu jednak nie udało w pełni rozegrać się w sobotę, a przeszkodziły w tym problemy z podłogą. Ostatecznie spotkanie dograno w niedzielę, a Węgrzy wygrali 2:1.