Kamil Stoch szczery do bólu przed Igrzyskami. "Nas to zaskoczyło"

Nie ma co ukrywać, że Igrzyska nieco niespodziewanie wskoczyły w sam środek naszych przygotowań. Mówiąc wprost: nas to trochę zaskoczyło. Przełom czerwca i lipca to przecież sam środek przygotowań. To jest taki okres wchodzenia w dobra technikę, szukanie odpowiedniego rytmu, połączenia mocnego treningu motorycznego z techniką. Ale, jak to mówi klasyk: jak trzeba, to trzeba. Musimy wykonać pracę jak najlepiej. (...) Ja sam nie skupiam się wyłącznie na wyniku i tym bardziej na zdobywaniu medali, bo tak jak powiedziałem, to jest okres dla nas dość dziwny jeżeli chodzi w ogóle o starty. Natomiast oczywiście podejdę do tego, jak do kolejnego wyzwania

~ dodał skoczek.