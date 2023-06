Jest odkryciem tego roku, ale dał plamę. "Nawaliłem. Kubeł zimnej wody"

Dominik Kopeć ruszył jak rakieta ze startu do biegu na 100 metrów. W połowie dystansu jednak coś się stało z naszym sprinterem, który jest tylko o kilka setnych części sekundy od pobicia rekordu Polski, jaki od prawie 40 lat należy do Mariana Woronina (10,00 sek.). - To był kubeł zimnej wody - przyznał po biegu Kopeć, który zajął czwarte miejsce w drużynowych mistrzostwach Europy w lekkoatletyce rozgrywanych w ramach igrzysk europejskich Kraków-Małopolska 2023.