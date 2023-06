Jeden z najbardziej szalonych biegów Natalii Kaczmarek. I zaskakujące słowa

Co to był za bieg Natalii Kaczmarek. Nasza najlepsza specjalistka od biegu na 400 metrów, wyprowadziła polską sztafetę mieszaną 4x400 metrów z szóstej pozycji na pierwszą w swoim biegu. Wynik 3.12,87 sek. wystarczył do zajęcia drugiej pozycji. Biało-Czerwoni w składzie: Maksymilian Szwed, Anna Kiełbasińska, Igor Bogaczyński i Natalia Kaczmarek sięgnęła też po srebrny medal igrzysk europejskich Kraków-Małopolska 2023.